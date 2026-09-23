Cảnh sát cơ động kịp thời cứu cháu bé gặp tai nạn giữa đường

Tình huống khẩn cấp trên đường. Ảnh: Đức Tuấn

Khoảng 17h ngày 22-9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện làm Tổ trưởng, phát hiện một cháu bé nằm giữa đường sau khi gặp tai nạn giao thông.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lập tức dừng xe, nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu và đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để cấp cứu.

Cháu bé được xử lý kịp thời. Ảnh: Đức Tuấn

Thời gian lúc đó là cuộc chạy đua với sự sống. Không chần chừ, các chiến sĩ đã tận dụng những phút giây quý giá để đưa cháu bé đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm.

Cháu bé được xác định là Phùng Gia H (sinh năm 2022, trú tại xã Hoạt Giang, Thanh Hoá). Chị Phạm Thanh Vân, mẹ cháu Phạm Gia H, không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ công tác. Hành động của những chiến sĩ Cảnh sát cơ động không chỉ giúp một em nhỏ được cấp cứu kịp thời mà còn để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân.