Cảnh sát cơ động kịp thời cứu bé trai 4 tuổi bị tai nạn trên Quốc lộ 1A

Tổ công tác Cảnh sát cơ động kịp thời tiếp cận, hỗ trợ cháu bé bị tai nạn trên Quốc lộ 1A. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Khoảng 17 giờ ngày 22.9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu Phùng Gia Hưng (4 tuổi, trú xã Hoạt Giang) ngã ra đường, bị thương nặng.

Đúng lúc này, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa, do trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện làm tổ trưởng, đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phát hiện vụ việc.

Nhận thấy cháu bé bị thương trong tình trạng nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ lập tức dừng phương tiện, tiếp cận hiện trường và tổ chức sơ cứu ban đầu.

Sau đó, tổ công tác nhanh chóng đưa cháu Hưng lên xe ô tô, khẩn trương chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để cấp cứu.

Nhờ được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu Hưng đã được các bác sĩ cấp cứu, qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của cháu sau đó dần ổn định.

Cháu Phùng Gia Hưng được cấp cứu kịp thời và sức khỏe dần ổn định. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Chị Phạm Thanh Vân, mẹ cháu Hưng, cho biết gia đình xúc động và cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong thời điểm con trai gặp nạn.

Theo gia đình, sự có mặt đúng lúc của tổ công tác đã giúp cháu Hưng được sơ cứu và đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Hành động của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ góp phần hỗ trợ kịp thời một trường hợp tai nạn giao thông mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp.