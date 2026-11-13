Cảnh sát Cơ động hành quân dã ngoại, thắt chặt tình quân dân

Đại tá Phan Văn Thương- Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng phát động lễ ra quân

Đợt hành quân dã ngoại diễn ra từ ngày 12 đến 21-11. Đây là hoạt động nằm trong chương trình huấn luyện lực lượng CSCĐ năm 2026, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn tại cơ sở, đơn vị chú trọng kết hợp công tác huấn luyện với công tác dân vận, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Lực lượng CSCĐ hành quân dã ngoại năm 2026

Ngay sau lễ ra quân, 50 cán bộ, chiến sĩ đã triển khai các hoạt động dân vận, trong đó tập trung hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hai hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chung tay hỗ trợ xây dụng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Ngô Thị Bích Thủy (thôn Hòa Hữu) và bà Phạm Thị Thôn (thôn An Bình). Đây là hai hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đang cần sự chung tay giúp đỡ để cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, 50 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công và thực hiện các phần việc phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để các gia đình sớm có nơi ở ổn định.

Tham. gia vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở, Phòng CSCĐ còn triển khai nhiều nội dung thiết thực như giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì huấn luyện điều lệnh, võ thuật, rèn luyện thể lực; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an xã Hà Nha tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia sửa chữa công trình dân sinh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với đoàn viên, thanh niên, Nhân dân địa phương.

Thông qua đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ không chỉ được rèn luyện trong môi trường thực tiễn mà còn phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

X.S