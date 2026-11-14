Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM: Sẵn sàng bảo vệ bình yên Thành phố, hạnh phúc cho nhân dân

Kể từ khi Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động hợp nhất thành Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), sức mạnh chiến đấu của lực lượng được tăng cường. Đợt biểu diễn cuối năm nay không chỉ là dịp hội quân, mà là minh chứng rõ nét cho sự chính quy, tinh nhuệ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của đơn vị được ví như "quả đấm thép" của Công an Thành phố.

Có mặt tại thao trường trong một buổi nắng gắt, tiếng hô “Khỏe! Để bảo vệ Tổ quốc!” vang lên. Hơi nóng hầm hập từ mặt sân bê tông phả lên không làm giảm đi sự tập trung, rắn rỏi trên từng khuôn mặt sạm đen sương gió. Khẩu hiệu "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập" được hiện thực hóa bằng những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo chiến sĩ.

BCH Phòng Cảnh sát cơ động có mặt động viên tại thao trường - Ảnh: THẮNG LỢI

Luôn xác định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo phương châm “Chủ động, kỷ cương, hiệu quả”, thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) đã thực hiện rất tốt công tác huấn luyện kỹ chiến thuật và nghiệp vụ. Điểm nhấn rõ nét nhất trên thao trường những ngày này là hình ảnh các đồng chí trong Ban Chỉ huy đơn vị luôn kề vai sát cánh, trực tiếp bám thao trường cùng cán bộ, chiến sĩ từ sáng sớm. Từ thế võ, động tác kỹ thuật nhỏ nhất đến cách di chuyển đội hình đều được các anh quan sát, uốn nắn kỹ lưỡng. Khi tập luyện những động tác khó hay chưa dứt khoát, người chỉ huy sẵn sàng bước xuống sân, tận tình chỉnh sửa thế đứng, góc tay cho từng chiến sĩ trẻ. Sự đồng cam cộng khổ, “chia nắng, sẻ mồ hôi” ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn, giúp toàn đơn vị xua tan mệt mỏi.

Dưới sự hướng dẫn của BCH Phòng cùng các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, những bài võ thuật và kỹ thuật chiến đấu của CBCS PK02 đang được hoàn thiện ở mức cao nhất. Đó là những màn trình diễn đòi hỏi sự khổ luyện. Ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm rất mong manh, đòi hỏi ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng và sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội.

Ở một góc khác, không khí diễn tập phương án chống bạo động diễn ra vô cùng kịch tính. Tiếng súng nổ, tiếng bom khói vang rền. Các mũi giáp công phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng chó nghiệp vụ vượt chướng ngại vật rực lửa, tiếp cận mục tiêu và khống chế tội phạm chỉ trong chớp mắt. Sự ăn ý, nhịp nhàng và chuẩn xác đến từng giây đã cho thấy tư duy chiến thuật nhạy bén và kỷ luật thép của người chiến sĩ cơ động.

Phía sau những màn trình diễn đẹp mắt ấy là sự hy sinh thầm lặng của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát cơ động. Từ người binh nhì đến BCH phòng, tất cả đều chung một ý chí: Rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu, làm "lá chắn thép" bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn mùa xuân bình yên cho nhân dân Thành phố.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động say sưa luyện tập: