Kỷ luật trên thao trường, bản lĩnh trong thực tiễn

Những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát, đội hình phối hợp nhịp nhàng của cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Bình, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng sáng 15/11 vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng đối với người dân địa phương. Với 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia, màn đồng diễn võ thuật Công an nhân dân (CAND) không chỉ góp thêm không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn thể hiện kết quả quá trình huấn luyện nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 10/11, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện nâng cao lực lượng CSCĐ năm 2026 với sự tham gia của 401 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSCĐ và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Đợt huấn luyện được triển khai từ ngày 4/9 đến 10/11, tập trung vào các nội dung võ thuật CAND, kỹ thuật cơ bản, đồng diễn, phân thế, bài quyền, bắn súng, chiến thuật chiến đấu CSCĐ, xử lý tình huống nghiệp vụ và huấn luyện chó nghiệp vụ.

Tại buổi báo cáo, cán bộ, chiến sĩ đã thực hành nhiều nội dung chuyên sâu như võ thuật CAND, ghép đòn nâng cao, đối kháng tay không; vận dụng võ thuật kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; triển khai phương án chiến đấu, xử lý đối tượng sử dụng hung khí, khống chế và bắt giữ đối tượng. Qua từng nội dung, yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng và xử lý tình huống được thể hiện rõ nét.

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Màn đồng diễn võ thuật CAND của cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đại tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình huấn luyện; đồng thời yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng thực hành, khả năng vận dụng linh hoạt kỹ thuật, chiến thuật vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác huấn luyện mà còn là nội dung cốt lõi trong thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”. Kỷ luật phải được thể hiện từ việc chấp hành điều lệnh, duy trì nền nếp, nghiêm túc trong từng giờ huấn luyện; lòng trung thành phải được cụ thể hóa bằng ý chí, trách nhiệm bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; còn gần dân không dừng lại ở nhận thức mà phải trở thành hành động, thể hiện qua thái độ phục vụ, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Hành quân dã ngoại, lan tỏa tinh thần gần dân

Nếu thao trường là nơi tôi luyện bản lĩnh, sức mạnh chiến đấu thì thực tiễn địa bàn chính là môi trường để người chiến sĩ CSCĐ vận dụng kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm vào những việc làm cụ thể vì Nhân dân.

Ngày 12/11, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân hành quân dã ngoại năm 2026 tại xã Hà Nha. Ngay sau lễ ra quân, 50 cán bộ, chiến sĩ bắt tay triển khai các hoạt động dân vận, trọng tâm là hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hai hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn: gia đình bà Ngô Thị Bích Thủy ở thôn Hòa Hữu và gia đình bà Phạm Thị Thôn ở thôn An Bình. Đợt hành quân kéo dài 10 ngày, từ ngày 12 đến 21/11, được tổ chức theo kế hoạch huấn luyện lực lượng CSCĐ năm 2026.

Trên những công trình đang được sửa chữa, hình ảnh người chiến sĩ vốn quen với thao trường, điều lệnh, võ thuật nay thoăn thoắt chuyển gạch, trộn vữa, vận chuyển vật liệu đã tạo nên những hình ảnh thật gần gũi. Mồ hôi thấm đẫm quân phục, đôi bàn tay lấm lem vữa hồ, mỗi người một việc, chẳng nề hà nặng nhọc. Những ngày công cứ thế được nối dài bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần giúp hai gia đình cải thiện điều kiện nhà ở, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Mồ hôi trên công trường, nụ cười của người chiến sĩ CSCĐ trong những ngày góp sức cùng người dân Đà Nẵng xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Với bà Thủy và bà Thôn, sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Giữa những lo toan về chỗ ở, sự có mặt và chung tay của những người chiến sĩ Công an đã giúp các gia đình cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Còn với mỗi cán bộ, chiến sĩ, những ngày lao động trên công trường là dịp rèn luyện sức bền, tinh thần đồng đội, ý thức trách nhiệm và quan trọng hơn là thấu hiểu những nhọc nhằn, khó khăn trong đời sống của người dân ở cơ sở.

Không chỉ góp sức sửa chữa nhà ở, trong 10 ngày hành quân dã ngoại, đơn vị còn phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Nha và Công an địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn; sửa chữa công trình dân sinh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương. Các hoạt động được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ, điều lệnh, võ thuật và rèn luyện thể lực, bảo đảm yêu cầu vừa rèn quân, vừa gắn bó với cơ sở.

Hình ảnh những chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại bên vữa hồ, gạch đá nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Từ những việc làm tưởng chừng giản dị ấy, khoảng cách giữa người chiến sĩ Công an với người dân được thu hẹp, tình cảm quân – dân thêm gắn bó. Đó cũng là cách thiết thực để cụ thể hóa tinh thần thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc ngay từ cơ sở.

Còn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn An Bình sáng 15/11, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ đã trao 10 suất quà tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật, cán bộ, chiến sĩ còn trao đổi với cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT tại khu dân cư.

Đại tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng quán triệt yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS.

Thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm. Bởi công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền hay trao tặng những phần quà mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo đảm ANTT ngay từ mỗi gia đình, thôn xóm.

Tinh thần gần dân, vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ CSCĐ còn được thể hiện qua những nghĩa cử nhân văn trong đời sống thường ngày. Một trong những hình ảnh đẹp ấy là hành động tình nguyện hiến tiểu cầu cứu người của chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, công tác tại Đội CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng: Từ thao trường đến những công trình nghĩa tình vì Nhân dân đi dân nhớ, ở dân thương

Vào giữa trưa nắng ngày cuối của tháng 10/2026, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về trường hợp ông N.V.N. (SN 1965, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) cần tiểu cầu khẩn cấp để điều trị bệnh ung thư gan, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh lập tức báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và tình nguyện đến bệnh viện đăng ký hiến máu, tiểu cầu. Qua xét nghiệm, bệnh viện tiếp nhận 2 khối tiểu cầu gạn tách, mỗi khối 250ml, phù hợp để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh tình nguyện hiến tiểu cầu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an Tp Đà Nẵng bộc bạch, không phải một nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác, hành động của người chiến sĩ trẻ xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và mong muốn góp sức cứu người trong lúc nguy cấp. Nghĩa cử ấy tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND bản lĩnh, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân, sẵn sàng sẻ chia vì sự sống và hạnh phúc của cộng đồng.