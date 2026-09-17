Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội: Phối hợp khơi thông dòng chảy, bảo đảm hoạt động của trạm bơm Phù Đổng
Chiều 17-9, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội đã cử lực lượng cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Cụm thủy lợi Phù Đổng - Xí nghiệp thủy lợi Gia Lâm (thuộc Công ty đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội), lực lượng chức năng xã Phù Đổng thực hiện thu gom, dọn rác tại trạm bơm Phù Đổng.
Đây là hoạt động thiết thực, giúp khơi thông dòng chảy, bảo đảm cho trạm bơm hoạt động hiệu quả, phòng chống ngập úng trong thời gian mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố.
Tại khu vực trạm bơm, các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng chức năng xã Phù Đổng đã tiến hành dọn dẹp khối lượng lớn rác thải tích tụ lâu ngày, các cây cối gãy đổ và phế thải khác trôi dạt, ùn ứ làm cản trở dòng chảy.
Rác được dọn dẹp giúp hệ thống kênh mương, cống rãnh tại khu vực trạm bơm thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy lưu thông dễ dàng, bảo đảm cho trạm bơm Phù Đổng vận hành 100% công suất, tránh tình trạng ứ đọng nước, gây ngập úng diện rộng.
Theo Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Gia Lâm Phạm Hữu Mạnh, trạm bơm Phù Đổng gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 8000m3/h, phục vụ tiêu nước cho khoảng 1.500ha diện tích nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn xã Phù Đổng và khu vực lân cận.
Hoạt động hỗ trợ địa phương của lực lượng cảnh sát cơ động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong lòng nhân dâ và thiết thực hưởng ứng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/canh-sat-co-dong-cong-an-thanh-pho-ha-noi-phoi-hop-khoi-thong-dong-chay-bao-dam-hoat-dong-cua-tram-bom-phu-dong-1757013.html