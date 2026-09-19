Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, khi chị N.T.A (26 tuổi) có dấu hiệu đau bụng và được người nhà đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi di chuyển đến đoạn giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Trường Vinh, xe của gia đình bị chết máy do ngập nước nặng, không thể tiếp tục hành trình.

Cảnh Sát chữa cháy dùng xe cứu hộ đưa thai phụ vượt vùng ngập nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động một xe cứu hộ cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Bằng sự hỗ trợ chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ, thai phụ N.T.A đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để thăm khám.

Sự nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh thiên tai bất ngờ, thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an nhân dân.