Cảnh sát biển xử lý tàu cá vi phạm pháp luật, chống khai thác IUU

Tổ Công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 dẫn giải 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác về Cảng Hải đội 422 ở Phú Quốc, An Giang để xử lý. Ảnh: Văn Nhanh

Lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chỉ đạo 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi trên 20.000 hải lý an toàn. Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá chặt chẽ, liên tục; kịp thời gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS). Phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 2 vụ với 2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác. Xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 10 tàu cá; bắt giữ, xử lý 1 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đơn vị đã tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động chống khai thác IUU, nhất là kết quả “Tháng cao điểm” trên hệ thống truyền thanh nội bộ các cấp và các đơn vị truyền thông, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU tại 8 địa điểm, tổ chức 2 “Phiên tòa giả định” và 3 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ thu hút hơn 3.500 cán bộ, nhân dân tham dự.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của trên; duy trì chặt chẽ công tác nắm tình hình, quản lý tàu cá; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh cho biết, toàn đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng khai thác IUU, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.