Cảnh sát biển xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU, sớm gỡ cảnh báo 'Thẻ vàng'

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong Tháng cao điểm (15.8 - 15.9) chống khai thác IUU, các lực lượng đã thực hiện gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.777 hải lý. Tổ chức theo dõi, phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn khoảng 200-400 tàu cá hoạt động trên các khu vực biển đánh bắt hải sản đúng quy định.

Đồng thời, qua hệ thống VMS, phát hiện, gọi điện nhắc nhở, tuyên truyền đến hơn 200 lượt tàu mất kết nối; tỉ lệ tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt gần 90%.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị kiểm tra

Trên thực địa, các lực lượng tăng cường cơ động tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; theo dõi, phát hiện tàu cá mất kết nối VMS và rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Cùng với đó, kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển với kiểm tra chống khai thác IUU; đã tuyên truyền, kiểm tra trên 1.700 tàu cá Việt Nam, xử phạt 15 vụ/15 tàu cá Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ, Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập 4 tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền… trên địa bàn các địa phương.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Kiểm tra công tác lưu trữ tại cơ quan nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên thực địa, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU; chủ động huấn luyện bổ sung, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên biển.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiên quyết xử lý vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.