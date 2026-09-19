Cảnh sát biển 'xắn tay áo' cùng ngư dân làm sạch môi trường biển

Ngày 19.9, Hải đội 23 – Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân tổ chức chiến dịch "Ngày thứ Bảy tình nguyện", ra quân chung tay cùng bà con ngư dân tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch môi trường biển ở thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 "xắn tay áo" cùng bà con ngư dân làm sạch môi trường biển

Theo đó, ngay từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đã đồng loạt ra quân, tiến hành dọn dẹp, thu gom và phân loại rác thải dọc khu vực bờ biển thôn Sơn Trà, phát quang cây cỏ, làm sạch các khu vực công cộng.

Không chỉ thu gom, lực lượng cảnh sát biển cùng nhân dân địa phương tiến hành phân loại rác thải

Hoạt động không chỉ trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho bãi biển, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Hoạt động góp phần làm sạch môi trường biển

Thông qua hoạt động thiết thực nói trên, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 biển 3 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng địa bàn đóng quân văn minh, sạch đẹp.

Làm sạch môi trường biển là một trong những hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23

Đây cũng là một trong những nội dung được đơn vị duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe cộng đồng… Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Hoạt động chung tay bảo vệ môi trường góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng, cùng nhau gìn giữ cho môi trường biển quê hương luôn xanh.