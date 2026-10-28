Cảnh sát biển Vùng 3 đồng hành cùng ngư dân, chung tay gỡ 'thẻ vàng' IUU

Đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân

Chương trình do BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM cùng địa phương tổ chức, thu hút hơn 100 người dân, ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền, cán bộ, hội viên và đoàn viên trên địa bàn tham dự.

Báo cáo viên, tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo đến ngư dân.

Tại chương trình, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trương của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nội dung tuyên truyền được gắn với thực tiễn hoạt động của chủ tàu, thuyền trưởng và người tham gia khai thác thủy sản, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình vươn khơi, bám biển. Qua đó, góp phần xây dựng thói quen chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động khai thác thủy sản.

Đối với cộng đồng ngư dân, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn gắn trực tiếp với sinh kế lâu dài và sự phát triển bền vững của nghề cá. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc thực hiện đúng quy định khi khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển, giữ gìn môi trường sinh thái và nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam.

Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, thực hiện đúng quy định có ý nghĩa quan trọng. Khi ý thức tự giác được nâng cao, mỗi chuyến biển sẽ gắn với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, tuân thủ pháp luật và góp phần cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, ngư dân còn được nghe phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa và bảo tồn thiên nhiên. Nội dung này góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển trong quá trình khai thác, sản xuất và sinh hoạt.

Bảo vệ môi trường biển cần bắt đầu từ những hành động thiết thực, từ ý thức hạn chế rác thải đến trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường biển xanh, sạch, phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng ven biển.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, thông qua các hoạt động tuyên truyền, đơn vị mong muốn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và khai thác thủy sản có trách nhiệm.

Củng cố thế trận lòng dân, chung tay bảo vệ biển, đảo

Cùng với chương trình dân vận tại xã Long Hải, thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nhiều hoạt động thiết thực như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tuyên truyền về biển, đảo, phổ biến pháp luật và chống khai thác IUU, gắn với công tác dân vận và các hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua những hoạt động này, lực lượng Cảnh sát biển từng bước tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng trong chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và giữ gìn chủ quyền biển, đảo.

Công tác dân vận không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng chức năng. Đặc biệt, đối với ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển, sự đồng hành, hỗ trợ và tuyên truyền kịp thời của các lực lượng chức năng có ý nghĩa thiết thực.

Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, mối liên kết giữa lực lượng thực thi pháp luật với cộng đồng ngư dân sẽ ngày càng được củng cố, tạo nền tảng để cùng giải quyết những vấn đề đặt ra trong quản lý, bảo vệ biển, đảo.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc cùng hơn 80 suất quà, hỗ trợ các gia đình ngư dân và học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị đối với người dân, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc cũng góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với công tác tuyên truyền, những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần đưa hoạt động dân vận đến gần hơn với đời sống, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân.

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 3 với các cơ quan, đơn vị của TP.HCM. Các hoạt động gắn tuyên truyền pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo với chương trình “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo”, mang thông điệp: “Bảo vệ môi trường biển - Chuyển đổi xanh - Đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Qua đó, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, đồng thời cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.