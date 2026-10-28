Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Clip tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân Long Hải. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Hơn 100 người dân, ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền, cán bộ, hội viên, đoàn viên trên địa bàn tham dự.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật

Tại chương trình, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương của Đảng về chủ quyền biển, đảo; các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… Nội dung được gắn trực tiếp với hoạt động của chủ tàu, thuyền trưởng, người tham gia khai thác thủy sản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi, bám biển.

Báo cáo viên truyên truyền về pháp luật, chống khai thác IUU tại chương trình

Ngư dân cũng được tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên; nâng cao trách nhiệm giữ gìn môi trường, hệ sinh thái biển trong quá trình khai thác, sản xuất và sinh hoạt.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh, thông qua các hoạt động tuyên truyền, đơn vị mong muốn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, khai thác thủy sản có trách nhiệm.

Tặng học bổng các em có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với chương trình này, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nhiều hoạt động như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tuyên truyền biển, đảo, pháp luật và chống khai thác IUU, gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội. Qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển; chung tay cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” EC và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc cùng hơn 80 suất quà, hỗ trợ gia đình ngư dân và học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động nằm trong các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với các cơ quan, đơn vị của TPHCM, gắn tuyên truyền pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo với chương trình “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo”, mang thông điệp “Bảo vệ môi trường biển - Chuyển đổi xanh - Đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”.