Chuyến tuần tra liên hợp diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió giật cấp 6-7. Tuy nhiên, với tinh thần khắc phục khó khăn và tác phong chuyên nghiệp, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) hai nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm thống nhất phương án tuần tra liên hợp.

Kết quả chuyến tuần tra góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự trên Vịnh Bắc Bộ; củng cố và tăng cường hợp tác giữa lực lượng CSB hai nước Việt Nam - Trung Quốc; thiết thực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lực lượng Cảnh sát biển hai nước thống nhất thời gian tới tăng cường hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Hoạt động tuần tra diễn ra từ ngày 24 đến 26-11, qua 14 điểm với quãng đường tuyến tuần tra 261,5 hải lý.

Về phía CSB Việt Nam sử dụng biên đội tàu CSB 8004 và 8002; phía CSB Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 4305 và 4203 thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ trên tàu CSB 8004.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSB hai nước đã tiến hành hội đàm, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển phối hợp luyện tập tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Trường đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam điện đàm với Cảnh sát biển Trung Quốc.

Phía CSB Việt Nam thành lập tổ kiểm tra liên ngành (Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Hải quan, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố) tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tổ chức thả cá giống trên biển.

Bên cạnh đó, đoàn công tác CSB Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển.

Tại cuộc hội đàm giữa lực lượng Cảnh sát biển (CSB) hai nước, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng CSB 1, Trưởng đoàn công tác CSB Việt Nam, nhấn mạnh chuyến tuần tra lần này đánh dấu 20 năm CSB Việt Nam và CSB Trung Quốc phối hợp tuần tra, kiểm tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ. Đây là điểm sáng trong hợp tác thực thi pháp luật trên biển ở khu vực, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân hai nước hoạt động trên biển. Hoạt động này góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, giữ gìn hòa bình, ổn định và thúc đẩy việc chấp hành pháp luật trên Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Lưu Thiêm Vinh, Phó cục trưởng Phân cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc đánh giá: Tuần tra liên hợp đã trở thành hình mẫu hợp tác, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng CSB hai nước. Hoạt động này góp phần giữ gìn an ninh, ổn định trên biển, bảo vệ nguồn lợi hải sản và bảo đảm hoạt động ngư nghiệp.

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường tuần tra liên hợp tại vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trên biển.

Hai bên cũng thống nhất mở rộng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân hai nước gặp sự cố trên biển. Thông qua giao lưu, hội đàm và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, kiểm soát hoạt động nghề cá, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để ngư dân hai nước yên tâm làm ăn.