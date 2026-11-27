Hội đàm đối chiếu, thống nhất kế hoạch trước khi bước vào tuần tra chung. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ 24-26/11, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Đây là chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần thứ 12 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8002 do Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam. Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu Hải cảnh 4305, 4203 do Đại tá Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng, Phân cục Nam Hải làm Chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Trung Quốc.

Tham gia đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; đại diện các cơ quan chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam, Hải đoàn Biên phòng 38, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị liên quan.

Phạm vi của chuyến tuần tra trải dài trên 14 điểm, tuyến đi theo hướng Bắc-Nam, với quãng đường 261,5 hải lý tính từ Đông Nam đảo Trần 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý (tức là từ điểm số 8 đến điểm số 21 trên đường phân định Vịnh Bắc bộ Việt Nam-Trung Quốc).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước đã tiến hành hội đàm trực tiếp để trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; tổng kết 20 năm hoạt động thực thi pháp luật trên biển của hai nước; tổ chức luyện tập phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền, giáo dục ngư dân hai nước chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển; điện đàm, tổng kết hoạt động chuyến tuần tra.

Trong chuyến tuần tra này, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tiến hành thả 21.000 con cá, cua giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh.

Thay mặt lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam, Thiếu tướng Trần Văn Thơ nhấn mạnh: Đây là chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự kiện tròn 20 năm Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc thực hiện nội dung tuần tra, kiểm tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Trung Quốc lên tàu CSB 8004. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ năm 2006 đến nay, hai bên đã tổ chức 31 chuyến tuần tra, kiểm tra liên hợp. Hoạt động này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ, là điểm sáng hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và có ý nghĩa rất lớn đối với người dân hai nước hoạt động trên biển, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, ổn định và tôn trọng pháp luật.

Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ hai năm 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch được thông qua.

Hai người đứng đầu lực lượng tuần tra liên hợp của hai nước mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua để cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần vun đắp truyền thống hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển trong Vịnh Bắc Bộ.

Thành công của chuyến công tác lần này sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung, lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp./.