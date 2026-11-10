Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Đoàn công tác của tàu USCGC Bertholf lên thăm tàu CSB 8001

Hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy thông qua những hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hành xử lý tình huống trên biển. Đây là những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm hữu nghị của Tàu USCGC Bertholf tại TP. Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm tạo điều kiện để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và lực lượng phía Hoa Kỳ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là vận hành, sử dụng máy bay không người lái (UAV), phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Việc trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong hoạt động trên biển có ý nghĩa thiết thực đối với nâng cao khả năng giám sát, phát hiện, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động hàng hải ngày càng đa dạng.

Hai bên trao đổi các nội dung diễn tập

Đối với công tác phòng, chống khai thác IUU, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai lực lượng góp phần mở rộng hiểu biết về những biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, phục vụ nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Trần Xuân Lương nhấn mạnh, sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Cùng quan điểm, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu đánh giá chuyến thăm hữu nghị góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh trao đổi chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8001 thuộc Hải đội 301 và sĩ quan, thủy thủ Tàu USCGC Bertholf còn tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan tàu, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết về tổ chức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của mỗi lực lượng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phối hợp xử lý những tình huống phát sinh trên biển.

Tăng cường khả năng phối hợp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố

2 bên thực hiện nội dung luyện tập dập tắt đám cháy phương tiện gặp nạn trên biển

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là hoạt động luyện tập chung giữa Tàu CSB 8001 và Tàu USCGC Bertholf, tập trung vào khả năng phối hợp ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống khẩn cấp trên biển.

Trên cơ sở phương án được cơ quan chức năng hai bên phê duyệt, lực lượng tham gia tổ chức cơ động đến khu vực luyện tập, triển khai đội hình, thiết lập thông tin liên lạc và hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung luyện tập gồm hai tình huống giả định. Trước hết, hai tàu phối hợp tiếp cận phương tiện gặp nạn, triển khai chữa cháy, khống chế đám cháy và kiểm soát nguy cơ mất an toàn.

Luyện tập nội dung cứu người rơi xuống nước

Ở tình huống tiếp theo, lực lượng hai bên tổ chức tìm kiếm cứu nạn, thực hành tiếp cận, đưa người bị nạn lên tàu an toàn, đồng thời tiến hành sơ cứu, cấp cứu y tế ban đầu.

Các nội dung được triển khai theo phương án thống nhất, chú trọng khả năng phối hợp giữa chỉ huy, lực lượng thực hành và hệ thống thông tin liên lạc.

Mặc dù có khác biệt về ngôn ngữ, cán bộ, chiến sĩ và thủy thủ hai tàu đã phối hợp nhịp nhàng, xử lý linh hoạt các tình huống, hoàn thành nội dung luyện tập, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Kết quả này góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, kỹ năng hiệp đồng, khả năng xử lý tình huống của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, nhất là đối với những sự cố đòi hỏi phối hợp nhanh chóng, chính xác.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 chào tạm biệt Tàu USCGC Bertholf

Việc kết hợp trao đổi chuyên môn với luyện tập thực tế cũng tạo điều kiện để hai lực lượng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết về phương pháp tổ chức nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp trong những hoạt động cùng quan tâm.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước có thêm điều kiện mở rộng, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông qua các hoạt động hợp tác, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển và thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng hiệu quả.