Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp luyện tập chung trên biển

Xuồng cứu nạn hai lực lượng chở nạn nhân về tàu CSB 8004. Ảnh: Lam Giang

Tình huống giả định đưa ra: Lúc 7 giờ ngày 16/11/2026, tàu hàng Thành Công 09 đã va chạm với tàu cá Việt Nam mang số hiệu HP 90456TS ở vị trí cách Tây Long Châu 5 hải lý, có 2 ngư dân của tàu cá bị rơi xuống biển trong điều kiện tại khu vực có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam nhận được thông tin người bị nạn, ngay lập tức thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển và các tàu đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ. Tàu tuần dương Vendémiaire Hải quân Pháp đang thực hiện hoạt động đối ngoại quốc phòng tại khu vực Hải Phòng nhận được đề nghị của cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Tàu CSB 8004 được lệnh cùng tàu tuần dương Vendémiaire cơ động đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Quân y Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp sơ cứu nạn nhân. Ảnh: Lam Giang

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí tượng thuỷ văn, hai bên đã phân tích phương hướng và tốc độ trôi dạt của tàu, người bị nạn, lựa chọn phương án, tổ chức đội hình thích hợp để tiếp cận mục tiêu.

Tàu CSB 8004 và tàu tuần dương Vendémiaire, mỗi tàu hạ 1 xuồng, thành lập biên đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu người rơi xuống nước. Sau khi tiếp cận người bị nạn, hai bên tổ chức vớt người bị nạn lên xuồng, tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo về tàu của hai bên.

Thực hiện nghi thức chào xã giao, tạm biệt tàu tuần dương Vendémiaire. Ảnh: Lam Giang

Ngay sau đó biên đội tìm kiếm cứu nạn cơ động đưa người bị nạn về tàu CSB 8004 tiến hành sơ cấp cứu và chăm sóc y tế, xuồng của mỗi bên cơ động về tàu bảo đảm an toàn. Kết thúc nội dung luyện tập, hai bên thực hiện nghi thức chào xã giao, tàu tuần dương Vendémiaire rời TP Hải Phòng sau thời gian 5 ngày lưu lại đây.

Hoạt động trên nhằm đẩy mạnh hoạt động quan hệ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa 2 lực lượng trong quá trình xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tàu tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp. Ảnh: Lam Giang

Qua đó, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của tàu; ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ thực hành phát triển đội hình chiến thuật; trao đổi tín hiệu thông thường, luyện tập cứu hộ cứu nạn, cứu vớt người bị nạn; kĩ năng khai thác, sử dụng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn hiện có.