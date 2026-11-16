Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp luyện tập chung trên biển

Tình huống giả định đưa ra là: Lúc 7 giờ 00, ngày 16-11, tàu hàng Thành Công 09 đã va chạm với tàu cá số hiệu HP-90456TS ở vị trí cách phía Tây quần đảo Long Châu 5 hải lý, có 2 ngư dân của tàu cá bị rơi xuống biển trong điều kiện tại khu vực có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.

Báo cáo phương án trước khi bước vào luyện tập.

Phát tín hiệu bắt đầu luyện tập.

Cơ quan tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam nhận được thông tin người bị nạn, ngay lập tức thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển và các tàu đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ. Tàu Vendémiaire đang thực hiện hoạt động đối ngoại quốc phòng tại khu vực Hải Phòng nhận được đề nghị của cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Tàu CSB 8004 được lệnh cùng tàu tuần dương Vendémiaire cơ động đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Lương Cao Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập.

Tàu tuần dương Vendémiaire của Hải quân Pháp.

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí tượng thủy văn, hai bên đã phân tích phương hướng và tốc độ trôi dạt của tàu, người bị nạn, lựa chọn phương án, tổ chức đội hình thích hợp để tiếp cận mục tiêu. Tàu CSB 8004 và tàu Vendémiaire, mỗi tàu hạ 1 xuồng, thành lập biên đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu người rơi xuống nước. Sau khi tiếp cận người bị nạn, hai bên tổ chức vớt người bị nạn lên xuồng, tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo về tàu của 2 bên. Ngay sau đó, biên đội tìm kiếm cứu nạn cơ động đưa người bị nạn về Tàu CSB 8004 tiến hành sơ cấp cứu và chăm sóc y tế, xuồng của mỗi bên cơ động về tàu bảo đảm an toàn.

Tàu CSB 8004 hạ xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Xuồng cứu nạn của hai lực lượng chở nạn nhân về Tàu CSB 8004.

Quân y Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp sơ cứu nạn nhân.

Kết thúc nội dung luyện tập, hai bên thực hiện nghi thức chào xã giao; Tàu Vendémiaire rời TP Hải Phòng sau thời gian 5 ngày lưu lại đây.

Thực hiện nghi thức chào xã giao, tạm biệt tàu tuần dương Vendémiaire.

Hoạt động trên nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Pháp; đồng thời, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa hai lực lượng trong quá trình xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển.