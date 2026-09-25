Cảnh sát biển Việt Nam và Campuchia tăng cường phối hợp trên biển

Quang cảnh buổi làm việc.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Phó Đô đốc Ly Hout, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Bá Việt thông tin với đoàn công tác Campuchia về môi trường công tác của Bộ Tư lệnh Vùng, cùng tình hình chính trị, truyền thống, lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đề cập phương hướng phối hợp thời gian tới, Thiếu tướng Đào Bá Việt đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả cơ chế liên lạc đường dây nóng và duy trì các đầu mối, phương thức trao đổi dự phòng khi cần thiết.

Hai bên cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến tàu cá của hai nước. Đồng thời, triển khai hoạt động đưa tàu Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm, làm việc tại Campuchia.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho Phó Đô đốc Ly Hout.

Phó Đô đốc Ly Hout trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dành cho đoàn công tác.

Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên trao đổi thông tin theo cơ chế đã ký kết, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, phát triển trong khu vực.