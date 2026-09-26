Cảnh sát biển Việt Nam và Campuchia chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà lưu niệm Phó Đô đốc Ly Hout. Ảnh: Văn Nhanh

Theo Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm mục đích rút kinh nghiệm về hiệu quả phối hợp giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia năm 2026 với các nội dung: Trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tàu cá, tàu công vụ của hai nước Việt Nam và Campuchia; nhiệm vụ thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, công tác tìm kiếm cứu nạn; rút ra những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau giải quyết. Trao đổi phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng thời tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả Cơ chế liên lạc đường dây nóng và mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên.

Thiếu tướng Đào Bá Việt vui mừng, chào đón Đoàn Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia đến thăm và làm việc tại đơn vị. Đồng thời thông tin đến Đoàn một số nét chính về môi trường công tác của BTL Vùng và tình hình chính trị, truyền thống, lịch sử, văn hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đồng chí Tư lệnh Vùng đề nghị thời gian tới hai bên phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế liên lạc đường dây nóng; duy trì đầu mối và phương thức trao đổi dự phòng khi cần thiết, chủ động trao đổi và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến tàu cá hai nước; triển khai hoạt động đưa Tàu CSB Việt Nam sang thăm, làm việc tại Campuchia…

Phó Đô đốc Ly Hout, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy những kết quả đã đạt được và thường xuyên trao đổi thông tin về mọi vấn đề theo Cơ chế đã ký kết, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, tình hữu nghị và phát triển trong khu vực.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn Sở Chỉ huy Chiến thuật tiền phương Campuchia tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Đây là hoạt động không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trên các vùng biển, mà còn tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Campuchia. Là tiền đề vững chắc để hai bên cùng nỗ lực xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới.