Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 cùng tham gia đoàn công tác.

Tăng cường phối hợp thực thi pháp luật trên biển

Đây là hoạt động tuần tra chung thường niên giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ vùng biển, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và thực thi pháp luật trên biển. Qua đó, tăng cường trao đổi, hợp tác, xây dựng sự hiểu biết và tin cậy giữa lực lượng chức năng hai nước.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi lên tàu xuất bến thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Nam

Chuyến tuần tra cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản; góp phần bảo vệ nguồn lợi, tài nguyên biển, thúc đẩy khai thác hải sản bền vững.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 8004 trước giờ xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các thỏa thuận liên quan đến phân định Vịnh Bắc Bộ.

Củng cố quan hệ hợp tác, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin, tăng cường giao lưu, hợp tác nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Các hoạt động phối hợp còn nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng vùng biển an toàn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm hoạt động sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ và các thành viên ngoài quân đội tham gia đoàn công tác được kiểm tra sức khỏe theo quy định trước khi lên tàu thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Nam

Đợt tuần tra chung lần thứ hai năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và phát triển trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Cảng Đình Vũ (TP. Hải Phòng) - nơi biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam xuất bến, bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung. Ảnh: Nguyễn Nam