Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc hội đàm, thống nhất phương án tuần tra liên hợp
Sáng 24/11, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc tiến hành hội đàm, thống nhất phương án tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc do ông Lưu Thiêm Vinh, phó Cục trưởng Phân cục Nam Hải làm Trưởng đoàn. Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp; đề cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và các thỏa thuận giữa hai nước.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên biển, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.
Việc thống nhất phương án tuần tra cũng tạo cơ sở để hai bên chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Đây là hoạt động tuần tra liên hợp lần thứ hai giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026. Thông qua hoạt động này, hai bên tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; đồng thời thể hiện trách nhiệm trong duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.
Sau hội đàm, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc triển khai tuần tra liên hợp theo kế hoạch đã thống nhất, kết hợp trao đổi, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/canh-sat-bien-viet-nam-trung-quoc-hoi-dam-thong-nhat-phuong-an-tuan-tra-lien-hop-10356498.html