Đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc do ông Lưu Thiêm Vinh, phó Cục trưởng Phân cục Nam Hải làm Trưởng đoàn. Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp; đề cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và các thỏa thuận giữa hai nước.

Ca nô đưa đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc sang Kỳ hạm 8004 của Cảnh sát biển Việt Nam để tiến hành hội đàm, thống nhất phương án triển khai tuần tra liên hợp. Ảnh: Nguyễn Nam

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên biển, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Ông Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng Phân cục Nam Hải, chào xã giao cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trên Kỳ hạm 8004. Ảnh: Nguyễn Nam

Việc thống nhất phương án tuần tra cũng tạo cơ sở để hai bên chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đại diện hai đoàn tiến hành hội đàm, trao đổi và thống nhất phương án tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Nam

Đây là hoạt động tuần tra liên hợp lần thứ hai giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026. Thông qua hoạt động này, hai bên tiếp tục củng cố cơ chế hợp tác, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; đồng thời thể hiện trách nhiệm trong duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.

Đại diện hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Nam

Sau hội đàm, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc triển khai tuần tra liên hợp theo kế hoạch đã thống nhất, kết hợp trao đổi, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.