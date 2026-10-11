Cảnh sát biển Việt Nam tích cực chuẩn bị Hội thi tàu tốt

Những ngày này, tại các đơn vị tàu thuộc Hải đoàn 11 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1), không khí chuẩn bị cho Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu; bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang bị kỹ thuật; rà soát hệ thống sổ sách, văn kiện, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng tàu chính quy, mẫu mực. Các nội dung huấn luyện chuyên ngành được tổ chức luyện tập chặt chẽ, chú trọng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng, xử trí tình huống của các thành phần trong kíp tàu.

Tàu CSB 2007 (Hải đội 112, Hải đoàn 11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên tham gia Hội thi, Hội thao.

Bồi dưỡng, ôn tập kiến thức chính trị, pháp luật cho cán bộ tại Hải đoàn 11 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1).

Luyện tập thành thục các tình huống báo động chiến đấu ở Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đại úy Nguyễn Đức Mạnh, Thuyền trưởng tàu CSB 2007 (Hải đội 112, Hải đoàn 11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) chia sẻ: Để đạt được kết quả tốt trong Hội thi, Hội thao, kíp tàu đã chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung luyện tập thuần thục các tình huống phức tạp; kiện toàn sổ sách, duy trì hệ số kỹ thuật sẵn sàng ở mức cao nhất.

Tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển: 2, 3, 4, cán bộ, chiến sĩ các tàu cũng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên tàu 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cho biết: Đơn vị đã hoàn tất 100% nội dung, kế hoạch trong công tác chuẩn bị; qua kiểm tra ban đầu, 100% các chỉ tiêu đạt khá trở lên. Hiện nay, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nâng cao chất lượng các khoa mục, nhằm đạt được thành tích cao nhất trong Hội thi, Hội thao.

Cùng với công tác chuẩn bị về kỹ thuật, các đơn vị chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Quá trình luyện tập được duy trì nghiêm túc, kết hợp kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu còn hạn chế, bảo đảm các nội dung tham gia Hội thi, Hội thao đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối.

Bảo quản, sơn sửa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Luyện bơi 300m, bơi cứu đuối ở Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu Trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi, Hội thao cho biết: Hội thi, Hội thao lần này sẽ được tổ chức tại 4 khu vực: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và An Giang, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của chỉ huy tàu, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ, sự hiệp đồng của toàn bộ kíp tàu, tạo bước đột phá nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng Cảnh sát biển trong giai đoạn mới.

Ngày 15-10 sắp tới, Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 sẽ khai mạc tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.