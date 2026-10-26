Cảnh sát biển Việt Nam nghiệm thu đề tài nghiên cứu, chế tạo khối quán tính IMU

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật hệ thống anten VSAT TRx4-500 trên các tàu Cảnh sát biển, đề tài được triển khai nhằm nghiên cứu, chế tạo khối quán tính IMU. Qua đó, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm vật tư kỹ thuật, góp phần duy trì tính ổn định, liên tục và hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc trên tàu Cảnh sát biển.

Đại tá Nguyễn Ngọc Khuê phát biểu tại phiên họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

Sau hơn 1 năm triển khai nghiên cứu, chế tạo, ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, chế tạo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Sản phẩm của đề tài cơ bản đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, khả năng đồng bộ tín hiệu, độ bền và tính ổn định của thiết bị trong điều kiện môi trường biển có độ rung lắc liên tục và độ ẩm cao.

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo khối quán tính IMU cho anten VSAT TRx4-500.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Ngọc Khuê nhấn mạnh, đề tài được triển khai đúng tiến độ; sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật và bảo đảm độ chính xác theo yêu cầu đề ra. Kết quả đạt được thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hướng tới làm chủ trang bị và công nghệ phục vụ nhiệm vụ trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng thời khẳng định, sản phẩm của đề tài là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và xem xét đưa vào chương trình sản xuất vật tư kỹ thuật; góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn vật tư bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống anten VSAT trên các tàu Cảnh sát biển trong thời gian tới.

Chủ tịch hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phát huy hiệu quả kết quả nghiên cứu trong thực tiễn nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng thống nhất đánh giá, nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc.