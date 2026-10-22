Cảnh sát biển Việt Nam nghiệm thu công trình nạo vét vùng nước cảng Hải đoàn 32

Để bảo đảm công tác nghiệm thu được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, trước đó, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ động phối hợp đo đạc, xác định khối lượng công trình hoàn thành; tổng hợp kết quả theo dõi, giám sát thi công, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế, đo đạc, đối chiếu khối lượng thực hiện với hồ sơ và các yêu cầu kỹ thuật của công trình. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, đoàn công tác thực hiện tổng nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

Đoàn công tác làm việc tại buổi nghiệm thu.

Công trình nạo vét vùng nước cảng Hải đoàn 32 đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm điều kiện cho tàu thuyền ra, vào cảng, neo đậu an toàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.