Cảnh sát biển Việt Nam luyện tập chung với lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ

Xuồng cao tốc Vùng Cảnh sát biển 3 phục vụ các nội dung luyện tập. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Ngày 6/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, tàu 8001 (Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3) và tàu USCGC Bertholf (lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ) vừa kết thúc buổi luyện tập chung trên biển an toàn tuyệt đối, thành công. Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực phối hợp xử lý các tình huống sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.

Tình huống giả định được đưa ra trong buổi luyện tập chung của 2 tàu là phối hợp triển khai ứng phó, cứu nạn, cứu hộ một con tàu và thủy thủ trên tàu gặp sự cố cháy.

Tàu 8001 của Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia luyện tập chung. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Trong suốt quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, thủy thủ của 2 tàu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chính quy, trình độ chuyên môn vững vàng và khả năng hiệp đồng chặt chẽ. Phương án tiếp cận, xử lý, đưa người lên cấp cứu được 2 bên xử trí chính xác, linh hoạt, nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Hoạt động luyện tập chung diễn ra thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó sự cố trên biển của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 trong buổi luyện tập cứu người trên biển. (Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp)

Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và củng cố mối quan hệ hợp tác.

Thông qua hoạt động thiết thực này, quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, từ đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển, vì mục tiêu duy trì an ninh, an toàn và trật tự trên các vùng biển, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Dưới đây là hình ảnh ở buổi luyện tập chung, do Vùng Cảnh sát biển 3 cung cấp:

Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu 8001 trên ca-bin tàu trong buổi luyện tập chung.

Xuồng cao tốc của Cảnh sát biển 3 lướt trên biển trong buổi luyện tập chung.

Tàu USCGC Bertholf trong buổi luyện tập chung.

Tàu USCGC Bertholf nhìn từ ca-bin tàu 8001.

Tàu 8001 phun vòi rồng trong buổi luyện tập chung.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 8001 cầm lá cờ hai nước vẫy chào tạm biệt tàu USCGC Bertholf.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 8001 chào tạm biệt tàu USCGC Bertholf.