Cảnh sát biển Việt Nam ký kết hợp đồng đóng mới tàu TT-1000

Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty TNHH đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản) ký kết hợp đồng đóng mới tàu TT-1000. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Văn phòng JICA tại Việt Nam; lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Tsuneishi (Nhật Bản).

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án, nội dung chính của hợp đồng, thống nhất những nội dung liên quan và tiến hành ký kết hợp đồng.

Đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Cảnh sát biển Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại diện phía Nhật Bản tham dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh, việc triển khai đóng mới 6 tàu tuần tra xa bờ TT-1000 bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng, hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đánh giá cao sự phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục để đi đến ký kết hợp đồng, Trung tướng Lê Đình Cường đề nghị các bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ông Sachio Okumura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Tsuneishi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan tập trung triển khai các công việc theo hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động trao đổi, kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam thông qua nội dung chính của hợp đồng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hội nghị ký kết hợp đồng là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên biển Việt Nam đóng mới 6 tàu tuần tra TT-1000. Tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của các bên, Dự án được kỳ vọng triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.