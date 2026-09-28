Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác chống IUU tại Vùng Cảnh sát biển 3

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam về chống khai thác IUU; 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện “Tháng cao điểm”, xử lý vi phạm đúng pháp luật, đúng hành vi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng chủ trì kiểm tra.

Trên thực địa, các lực lượng tăng cường cơ động tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; theo dõi, phát hiện tàu cá mất kết nối VMS và rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Đơn vị đã tuyên truyền, kiểm tra hơn 1.700 tàu cá; phát 800 tài liệu tuyên truyền, tặng 300 cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Trong “Tháng cao điểm” (từ ngày 15-8 đến 15-9), các lực lượng thực hiện gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.777 hải lý. Hằng ngày, theo dõi, phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn khoảng 200-400 tàu cá hoạt động trên các khu vực biển; qua hệ thống VMS, phát hiện, gọi điện nhắc nhở, tuyên truyền đối với hơn 200 lượt tàu mất kết nối.

Đại diện lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 báo cáo kết quả hoạt động với đoàn kiểm tra.

Bộ tư lệnh Vùng đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng 79 tin, bài, 2 phóng sự về chống khai thác IUU. Các trang fanpage Facebook và chuyên trang của Bộ tư lệnh Vùng cũng tích cực đăng tải, chia sẻ 73 tin, 9 bài, 76 ảnh, 21 lượt video về chống khai thác IUU thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 2 hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Tiến Thành và phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng); 2 buổi tuyên truyền biển, đảo, chống khai thác IUU cho nhân dân tại phường Bình Tiên và phường Bình Tây (TP Hồ Chí Minh) thu hút hơn 500 người tham gia.

Kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lưu trữ.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng biểu dương những kết quả đạt được của Bộ tư lệnh Vùng trong thực hiện “Tháng cao điểm”; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên thực địa, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU.

Chủ động huấn luyện bổ sung, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn…