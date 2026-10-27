Cảnh sát biển Việt Nam khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực 1

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực 1 năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29-10, với sự tham gia của 4 tàu thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu tranh tài ở 6 nội dung, gồm: Toàn tàu; hàng hải - thông tin - radar; cơ khí boong - vũ khí; cơ điện; quân sự chung và chính trị - pháp luật.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức hội thi, hội thao phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi, hội thao.

Trước đó, từ ngày 15 đến 25-10, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thành công Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu ở khu vực 4 (An Giang), khu vực 3 (TP Hồ Chí Minh) và khu vực 2 (TP Đà Nẵng).

Tại khu vực 1, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chủ động làm tốt các nội dung chuẩn bị; đơn vị đầu tư hàng trăm ngày công bảo quản, bảo dưỡng gần 500 hạng mục kỹ thuật; tăng cường công tác huấn luyện nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, hoàn thành 100% việc đăng ký các loại sổ sách chuyên ngành.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao cờ lưu niệm tặng các tàu tham gia hội thi, hội thao khu vực 1.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn nhấn mạnh, hội thi, hội thao là đợt sát hạch toàn diện, có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực chuyên môn và khả năng SSCĐ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của cơ quan, đơn vị và của từng kíp tàu. Đây là cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, xác định giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các thí sinh thi lý thuyết nội dung chính trị - pháp luật.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn kiểm tra khoang máy tàu CSB 3005.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn yêu cầu ban tổ chức điều hành hội thi, hội thao chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế, kế hoạch; ban giám khảo đánh giá kết quả khách quan, chính xác. Các tập thể, cá nhân tham gia hội thi, hội thao chấp hành nghiêm quy chế, quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo xây dựng tàu tốt, bền, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Sau chương trình khai mạc, các thí sinh bước vào các nội dung thi theo kế hoạch.