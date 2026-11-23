Chung tay bảo tồn nguồn lợi thủy sản

Ngay tại khu vực cầu tàu, khi tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 5-6 hải lý/giờ, Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, trực tiếp kiểm tra từng bao cá giống trước khi đưa xuống biển. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi người cùng chung tay thả cá giống là góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực mà còn thể hiện trách nhiệm đối với tài nguyên biển, hướng tới gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ mai sau.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, kiểm tra công tác vận chuyển, bảo quản cá giống. Ảnh: Nguyễn Nam

Hơn 3.000 con cá mú, cá vược giống được thả về môi trường tự nhiên là nguồn bổ sung thiết thực cho hệ sinh thái biển. Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng biển phía Bắc, thể hiện sự quan tâm đến công tác bảo tồn, phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng Biển và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, việc thả cá giống về môi trường tự nhiên có ý nghĩa thiết thực trong tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản. Đây là một trong những giải pháp góp phần phục hồi nguồn lợi tự nhiên, duy trì cân bằng hệ sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển nghề cá bền vững, gắn với bảo vệ môi trường biển.

Hơn 3.000 con cá giống, gồm cá mú và cá vược, được các lực lượng chức năng phối hợp thả xuống vùng biển Vịnh Bắc Bộ, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ảnh: Nguyễn Nam

Biển là không gian sinh tồn, gắn bó mật thiết với đời sống của hàng triệu ngư dân. Tuy nhiên, áp lực khai thác ngày càng lớn, cùng tình trạng khai thác không đúng quy định, sử dụng phương thức đánh bắt mang tính tận diệt và những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái đang khiến nguồn lợi thủy sản tại nhiều khu vực có nguy cơ suy giảm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn, phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Trong bối cảnh đó, thả cá giống về môi trường tự nhiên không chỉ góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của công tác bảo tồn. Việc phục hồi nguồn lợi cần được thực hiện thường xuyên, kết hợp với quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản.

Gắn thực thi pháp luật với bảo vệ môi trường biển

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự và thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và môi trường biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8004 tiến hành thả cá giống xuống vùng biển gần đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh, góp phần tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Nguyễn Nam

Đại tá Trần Văn Năm - Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 1 cho rằng, hoạt động thả cá giống còn mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao ý thức cho ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản, không sử dụng phương thức đánh bắt mang tính tận diệt như dùng điện, cùng chung tay bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản, bảo đảm sinh kế lâu dài.

Đối với ngư dân, nguồn lợi thủy sản là sinh kế lâu dài. Vì vậy, khai thác đúng quy định, không sử dụng các phương thức đánh bắt hủy diệt, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản không chỉ góp phần duy trì nguồn lợi tự nhiên mà còn trực tiếp bảo đảm hiệu quả sản xuất, đời sống của mỗi gia đình.

Đại diện các lực lượng Bộ đội Biên phòng, ngành Nông nghiệp, Cảnh sát biển các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ cùng tham gia hoạt động thả cá giống tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ảnh: Nguyễn Nam

Công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản cần được triển khai thường xuyên, đồng bộ, kết hợp phục hồi nguồn lợi tự nhiên với quản lý hoạt động khai thác, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ các hệ sinh thái biển. Trong đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Hoạt động thả cá giống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng ngư dân trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Những hành động thiết thực không chỉ góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản mà còn lan tỏa ý thức khai thác có trách nhiệm, hướng tới gìn giữ hệ sinh thái biển và phát triển kinh tế biển bền vững.