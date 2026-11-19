Đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đến thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đến thăm các cơ quan tại tỉnh Đắk Lắk, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh

Tại các buổi đến thăm, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã gửi lời chúc mừng và trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố đã đồng hành cùng đơn vị trong công tác tuyên truyền về biển, đảo. Thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp phổ biến pháp luật, vận động ngư dân không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển, cán bộ Mặt trận cũng đồng hành triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phối hợp triển khai hiệu quả cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giúp học sinh hiểu thêm về biển, đảo và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, địa phương để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến gần hơn với ngư dân, gắn tuyên truyền với các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống người dân.