Chiều 26/11, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, năm 2026, đơn vị đã tổ chức điều động trên 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển (tăng 194 lượt so với năm 2025), bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn trao bằng khen cho thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Mai Huấn

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 128 thông tin; điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra, xử lý 30 vụ/35 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và chủ trì phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148kg ketamine và trên 8000 lít dầu DO.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Chủ trì buổi đối thoại dân chủ. Ảnh: Mai Huấn

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tích cực hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm”, với việc đóng góp 50 ngày công tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh; tích cực phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen và 18 bằng khen của các cấp, các ngành trao thưởng; có hơn 260 lượt tập thể và 630 lượt cá nhân được khen thưởng.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026, 3 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được đề nghị tặng Cờ thi đua của Cảnh sát biển Việt Nam; 21 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng đạt được trong năm 2026.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 được yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.