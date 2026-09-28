Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác IUU

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật kết luận Hội nghị.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam về IUU, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Kiểm tra công tác lưu trữ tại cơ quan nghiệp vụ.

Trong Tháng cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức gần 900 lượt tuần tra, kiểm soát với quãng đường hơn 12.777 hải lý. Hàng ngày, lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn khoảng 200 - 400 tàu cá hoạt động trên biển chấp hành các quy định về khai thác hải sản.

Qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), lực lượng chức năng phát hiện, liên lạc, nhắc nhở và tuyên truyền đối với trên 200 lượt tàu mất kết nối; tỷ lệ tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt gần 90%.

Trên thực địa, các lực lượng tăng cường cơ động tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời theo dõi, phát hiện tàu cá mất kết nối VMS và rà soát, xử lý các vụ việc vi phạm.

Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển gắn với kiểm tra chống khai thác IUU, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, kiểm tra hơn 1.700 tàu cá Việt Nam; trực tiếp kiểm tra gần 2.100 thuyền viên và qua máy liên lạc nghề cá đối với 1.410 tàu cùng 10.339 thuyền viên. Lực lượng chức năng cũng đã phát 800 tờ rơi, tặng 300 cờ Tổ quốc...

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trao quà và tuyên truyền IUU cho bà con.

Hàng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì giao ban IUU trực tuyến qua hệ thống VSAT với các tàu, biên đội thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời đánh giá kết quả, chấn chỉnh những tồn tại và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thành lập 4 tổ tuyên truyền lưu động, phối hợp với lực lượng Biên phòng tuyên truyền tại các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý; cấp phát hàng trăm tờ rơi, cờ Tổ quốc đến ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát 79 tin, bài và 2 phóng sự về chống khai thác IUU. Các trang fanpage và chuyên trang của đơn vị đăng tải, chia sẻ 73 tin, 9 bài, 76 ảnh và 21 video về chống khai thác IUU, thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 2 hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Tiến Thành và phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng; tổ chức 2 buổi tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU cho nhân dân tại phường Bình Tiên và phường Bình Tây (TP Hồ Chí Minh) thu hút hơn 500 người tham gia.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng đã biểu dương những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trong thực hiện Tháng cao điểm; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên thực địa, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU.

Đoàn công tác cũng yêu cầu đơn vị chủ động huấn luyện bổ sung, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chống khai thác IUU và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần thực hiện mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.