Cảnh sát biển phổ biến pháp luật cho người dân xã Đông Lộc, Nghệ An

Tại hội nghị, Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Trọng tâm là các kiến thức về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển; Luật Phòng, chống ma túy; các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, đặc biệt là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, ngư dân được hướng dẫn nhận biết ranh giới, phạm vi các vùng biển trong hoạt động khai thác thủy sản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi, bám biển.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 tuyên truyền pháp luật tại chương trình.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn cấp phát tờ rơi, sách pháp luật, tài liệu và sổ tay tuyên truyền, giúp người dân có thêm nguồn thông tin để tìm hiểu, vận dụng trong thực tiễn.

Nhân dịp này, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp với chính quyền địa phương trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ngư dân, giáo dân và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với nhân dân địa phương.

Đồng chí Võ Minh Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Minh Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động tuyên truyền pháp luật, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với địa phương.

Đồng chí Võ Minh Thế đề nghị người dân tích cực tiếp thu những kiến thức được phổ biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản và phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.