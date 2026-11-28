Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 27-11, tại khu vực biển giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 1 chủ trì phối hợp với lực lượng của Đoàn Trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt số hiệu TH-0923 có biểu hiện nghi vấn.

Tàu chở dầu TH-0923 bị tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp bắt giữ.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng tàu TH-0923.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên, đang chở khoảng 20.000 lít dầu DO, do ông Lê Xuân Long (51 tuổi, trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Làm việc với lực lượng chức năng, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến hàng hóa trên tàu.

Theo lời khai ban đầu của ông Lê Xuân Long, số dầu trên tàu TH-0923 do ông tự ý thu mua từ phương tiện khác, khi trên đường chở đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.