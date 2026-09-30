Cảnh sát biển phát hiện nhiều vụ vi phạm trong tháng cao điểm chống IUU

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 29 và 30/9, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trong thời gian thực hiện tháng cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo nhiều lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ trên biển, hành trình hơn 20.000 hải lý an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 10 tàu cá.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai “Tháng cao điểm” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Phùng Hưng đề nghị đơn vị tiếp tục nắm tình hình, quản lý tàu cá, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

ĐỨC THÁI