Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển

Tiếp cận tàu cá KG-93028-TS.

Cụ thể, ngư dân Danh Tiến trên tàu cá KG-93028-TS, sinh năm 2008, bị thương ở khuỷu tay trái, vết thương dài khoảng 8 cm do sơ ý nên bị cánh quạt chém vào; ngư dân Sử Vũ Phong, sinh năm 1982 trên tàu cá KG-90612-TS, bị một vết thương dài khoảng 15 cm, sâu khoảng 2 cm do vướng dây, đầu ly vô máy phát điện đập vào mông. Quân y Tàu 263 đã sơ cứu, khâu vết thương, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc.

Quân y khâu vết thương cho ngư dân Danh Tiến.

Quân y cấp thuốc, vật tư y tế và hướng dẫn cách chăm sóc vết thương cho ngư dân Danh Tiến trên tàu cá KG93028TS.

Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định và dự kiến được đưa vào bờ tiếp tục điều trị. Dịp này, cán bộ, nhân viên Tàu 263 kết hợp tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm cho các tàu cá.