Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển
Tối 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Tàu 263 đã liên tiếp hỗ trợ y tế 2 ngư dân bị thương do tai nạn trong quá trình lao động, khai thác hải sản trên biển.
Cụ thể, ngư dân Danh Tiến trên tàu cá KG-93028-TS, sinh năm 2008, bị thương ở khuỷu tay trái, vết thương dài khoảng 8 cm do sơ ý nên bị cánh quạt chém vào; ngư dân Sử Vũ Phong, sinh năm 1982 trên tàu cá KG-90612-TS, bị một vết thương dài khoảng 15 cm, sâu khoảng 2 cm do vướng dây, đầu ly vô máy phát điện đập vào mông. Quân y Tàu 263 đã sơ cứu, khâu vết thương, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc.
Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định và dự kiến được đưa vào bờ tiếp tục điều trị. Dịp này, cán bộ, nhân viên Tàu 263 kết hợp tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm cho các tàu cá.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/canh-sat-bien-kip-thoi-ho-tro-2-ngu-dan-bi-thuong-tren-bien-post1385716.html