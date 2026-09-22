Cảnh sát biển kết hợp huấn luyện trên biển, thực hiện công tác dân vận

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu Kiên Hải. Ảnh: Đức Thái

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho các đại biểu và người dân xem phóng sự về nhiệm vụ IUU của đơn vị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phòng chống tác hại của ma túy, các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Bên cạnh đó, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp với Đồn Biên phòng Nam Du đã trực tiếp tới các tàu cá đang khai thác hải sản vùng biển ven bờ khu vực đảo Nam Du và các tàu đang neo đậu tại cảng, tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cứu sinh cho bà con ngư dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mong muốn thông qua hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực trên con đường tới trường.

Đồng thời nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU; đồng hành, hỗ trợ ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khai thác hải sản an toàn, đúng quy định. Qua đó, góp phần cùng địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 20 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng). Tiếp tục đỡ đầu cho 3 cháu học sinh nghèo học giỏi (9.000.000 đồng/cháu/năm), tặng 20 ảnh Bác Hồ, 200 lá cờ Tổ quốc, 60 áo phao cứu sinh và phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện trên biển với công tác dân vận thể hiện sự tích cực, chủ động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong thực hiện chức năng đội quân công tác. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần củng cố tình quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.