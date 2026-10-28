Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo TP.HCM

Tại chương trình, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân các nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đông đảo đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân tham gia chương trình

Nội dung tuyên truyền gắn với hoạt động khai thác thủy sản, giúp chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, khai thác hải sản đúng quy định.

Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái biển trong hoạt động khai thác thủy sản.

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, thông qua hoạt động dân vận nói trên vừa góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và khai thác thủy sản có trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết; vừa thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật

Thời gian qua, cùng với chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo" cùng nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ cho bà con ngư dân

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc và 80 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình ngư dân, học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 2026 – 2030, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp với bảo vệ môi trường biển, thúc đẩy chuyển đổi xanh và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.