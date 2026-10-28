Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân. Đồng thời, đồng chí khẳng định việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và khai thác thủy sản có trách nhiệm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân.

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Trường Duy.

Thời gian qua, cùng với chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các chương trình thiết thực, như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ Quốc”; “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo”, với thông điệp “Bảo vệ môi trường - Chuyển đổi xanh - Đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Các chương trình đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Thượng tá Vũ Thái Anh, Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về chống khai thác IUU tại chương trình. Ảnh: Trường Duy.

Tại chương trình, các đại biểu đồng bào dân tộc, tôn giáo được cập nhật kiến thức pháp luật mới nhất liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nội dung tuyên truyền được gắn với hoạt động khai thác thủy sản, giúp chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, khai thác hải sản đúng quy định. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái biển; nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác thủy sản, sản xuất và sinh hoạt.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ cho bà con ngư dân. Ảnh: Trường Duy.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc, tờ rơi và 80 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình ngư dân, học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 2026 - 2030; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp với bảo vệ môi trường biển, thúc đẩy chuyển đổi xanh và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.