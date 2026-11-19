Trung tướng Lê Đình Cường,Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao phần thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2.

Năm 2026, Đảng ủy và chỉ huy Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý triển khai toàn diện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các mặt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật được triển khai đồng bộ.

Công tác tuyên truyền, phòng, chống khai thác IUU, Luật Cảnh sát biển, Luật phòng chống ma tuý được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công 35 chuyên án, vụ án, bắt giữ 62 đối tượng. Tang vật thu giữ 7,5 kg heroin, 105.376 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 9,6kg ma túy tổng hợp; 4,1 kg Ketamine; một khẩu súng, một ô tô, 10 xe máy, 37 điện thoại di động.

Trong đó có 3 Chuyên án 125M, 126MT2 và 226MT được Bộ Quốc phòng tặng Bằng Khen. Với những kết quả đạt được, trong năm 2026, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng cùng 3 Bằng khen, Cảnh sát biển Việt Nam tặng thưởng 3 Bằng khen. Đoàn tặng thưởng giấy khen theo thẩm quyền cho 2 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Lê Đình Cường – Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 đạt được trong năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, những thành tích trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đoàn tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tội phạm trên địa bàn được phân công trên hướng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp những chủ trương, biện pháp và đối sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức triển khai hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu gian lận và thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đơn vị cần duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hiệu quả và an toàn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, không chạy theo thành tích, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm trên, Đoàn cần tiếp tục phát huy nâng cao chất lượng công tác dân vận, duy trì mối quan hệ tốt với hệ thống chính quyền địa phương. Công tác kỹ thuật cũng phải được chú trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thao tác và sử dụng vũ khí, trang bị. Làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng doanh trại và tăng gia sản xuất. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 (29/6/2007-29/6/2027) đảm bảo thiết thực ý nghĩa trang trọng.