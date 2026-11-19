Tổ Quân y tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn.

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 19/11, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, Tàu 308 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển nên nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt.

Qua xác minh, ngư dân là anh Thạch Phát (sinh năm 1999, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ), ngư phủ trên tàu cá KG-90636-TS.

Thời điểm được cứu, anh Phát bị vết thương hở dài 3cm ở cánh tay trái, sâu khoảng 0,75cm, tâm lý không ổn định. Tổ quân y trên tàu 308 đã băng bó vết thương, cầm máu, sơ cứu ban đầu và trấn an ngư dân.

Sau khi sức khỏe anh Phát ổn định, lực lượng chức năng bàn giao anh trở lại tàu cá KG-90636-TS.