Cảnh sát biển chăm lo đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ cho bà con ngư dân.

Tại chương trình, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, đảo và các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Người dân cũng được phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái biển, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong khai thác thủy sản.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân; đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân.

Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo”, gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, các đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc, tờ rơi tuyên truyền và 80 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các gia đình ngư dân và học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển và chung tay bảo vệ môi trường biển.