Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Học viện Chính trị tổ chức, với sự tham gia của các cán bộ, nhà khoa học.

Từ thực tiễn quản lý vùng biển Tây Nam rộng khoảng 126.000km², tiếp giáp nhiều quốc gia và tiềm ẩn các hoạt động vi phạm pháp luật, các đại biểu cho rằng yêu cầu xây dựng lực lượng hiện đại không chỉ nằm ở phương tiện, trang bị mà còn ở chất lượng con người và năng lực tổ chức, chỉ huy.

Các ý kiến tập trung phân tích mục tiêu, tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện phương thức chỉ huy, điều hành.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu kết luận tọa đàm.

Kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Học viện Chính trị, nhấn mạnh xây dựng quân đội hiện đại phải đồng bộ, toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, con người làm trung tâm. Với lực lượng Cảnh sát biển, trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ và từng bước hiện đại hóa phương tiện, trang bị.