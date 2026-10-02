Cảnh sát biển 4 phối hợp sân bay Phú Quốc ứng phó sự cố, cứu nạn

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ký kết văn bản hiệp đồng.

Chiều 2/10, tại đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tổ chức Hội nghị ký kết văn bản hiệp đồng triển khai công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển.

Theo văn bản hiệp đồng, khi xảy ra tình huống khẩn nguy, Vùng Cảnh sát biển 4 chịu trách nhiệm huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, sơ cấp cứu, trục vớt và bảo đảm an toàn khu vực trên biển. Trong khi đó, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có nhiệm vụ kích hoạt kế hoạch ứng phó, cung cấp dữ liệu kịp thời, tổ chức tiếp nhận nạn nhân và bảo đảm hậu cần, y tế.

Hai bên cam kết duy trì lực lượng sẵn sàng, chặt chẽ trao đổi thông tin và định kỳ diễn tập để nâng cao khả năng phối hợp xử lý sự cố.