Chiều 19.11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện, cứu được 1 ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời phát hiện, cứu vớt một ngư dân đang trôi dạt trên biển

Theo đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 19.11, Tàu 308 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong quá trình tuần tra, kiểm soát và chống khai thác IUU thì phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên vùng biển Tây Nam. Ngay lập tức Tàu 308 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, cứu vớt ngư dân lên tàu an toàn, tiến hành hỗ trợ y tế và sơ cứu ban đầu.

Qua xác minh, ngư dân gặp nạn là anh Thạch Phát (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ), là ngư phủ đang lao động trên một tàu cá của tỉnh An Giang, nhưng chẳng may bị rơi xuống biển.

Quá trình thăm khám ban đầu cho thấy, ngư dân Thạch Phát bị một vết thương hở ở cánh tay trái dài 3cm, sâu khoảng 0,75cm, tâm lý không ổn định. Tổ Quân y thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn.

Tổ Quân y tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn

Hiện, tình trạng sức khỏe của ngư dân đã ổn định, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên lạc, bàn giao ngư dân bị nạn trở lại tàu cá an toàn.