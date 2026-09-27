Cảnh sát Anh sơ tán người dân gần căn cứ không quân Mỹ

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Trong một tuyên bố, Cảnh sát hạt Gloucestershire cho biết các chuyên gia xử lý vật liệu nổ của quân đội Anh đang kiểm tra một số phương tiện trong khu vực. Khoảng 30 xe của lực lượng ứng phó khẩn cấp, gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, đã được triển khai tại làng Fairford lân cận. Lực lượng chức năng đã thiết lập vùng phong tỏa và đưa người dân đến một trung tâm giải trí gần đó để đảm bảo an toàn.

Tuyên bố cũng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

Làng Whelford nằm ngay cạnh căn cứ RAF Fairford của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Đầu năm nay, Chính phủ Anh đã cho phép Không quân Mỹ sử dụng căn cứ này.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc. Chưa có thông tin cho thấy các vụ bắt giữ và hoạt động kiểm tra phương tiện có liên quan trực tiếp đến căn cứ RAF Fairford.