Cảnh sát Anh bắt giữ người mang song tịch Anh-Iran để điều tra âm mưu khủng bố

Động thái này diễn ra khi Anh đang điều tra một âm mưu khủng bố liên quan đến căn cứ không quân được Mỹ sử dụng để nhắm mục tiêu vào Iran. Trước đó, năm người đàn ông Anh ở độ tuổi 20 đã bị bắt vì nghi ngờ phạm tội liên quan đến khủng bố và chất nổ gần căn cứ RAF Fairford ở miền tây nước Anh.

Những người này sau đó đã được thả mà không bị buộc tội, dưới hình thức bảo lãnh của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát chống khủng bố cho biết họ đang xem xét liệu có sự tham gia của một quốc gia nước ngoài vào vụ việc hay không. Thủ tướng Andy Burnham cũng phát biểu trong tuần này rằng vụ việc có thể liên quan đến Iran.

Iran khẳng định các cáo buộc về sự dính líu của họ là vô căn cứ và đã triệu tập đại sứ Anh tại Tehran vào ngày 1/10 để làm rõ vấn đề này.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người mang hai quốc tịch, 25 tuổi, tại London.

Cảnh sát phong toả gần căn cứ không quân RAF Fairford - Ảnh: Reuters

"Cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh những sự kiện tại Gloucestershire vô cùng phức tạp, và các đội chuyên trách của chúng tôi đang xem xét nhiều hướng điều tra khác nhau" - bà Vicki Evans, Điều phối viên Quốc gia cấp cao về Cảnh sát chống khủng bố của Anh cho biết trong một tuyên bố.

"Như chúng tôi đã nêu rõ, chúng tôi đang xem xét mọi khía cạnh có thể – bao gồm cả khả năng có sự tham gia của một quốc gia nước ngoài" - bà Vicki Evans nhấn mạnh.

Các điều tra viên xác nhận rằng mặc dù tìm thấy xăng trong những chiếc xe tải mà nhóm người này sử dụng, nhưng không có thiết bị nổ tự chế nào được phát hiện.

Ông Burnham cho biết Anh đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ – quốc gia có máy bay ném bom sử dụng căn cứ Fairford trong những tháng gần đây để thực hiện các nhiệm vụ nhắm vào Iran.