Cảnh sát Anh bắt giữ nghi phạm thứ 7 liên quan đến âm mưu tấn công căn cứ không quân

Đây là nghi phạm thứ 7 bị bắt giữ trong vụ điều tra liên quan đến âm mưu tấn công nhắm vào căn cứ không quân RAF Fairford thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, nằm cách London khoảng 160 km về phía tây và hiện đang được lực lượng quân đội Mỹ sử dụng.

Vị trí căn cứ không quân RAF Fairford thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Google Maps

Trước đó, cơ quan chức năng Anh đã thực hiện hàng loạt đợt bắt giữ đối với các đối tượng nghi vấn khác trong cùng vụ án.

Vụ việc bắt đầu vào rạng sáng ngày 27/9, 5 người đàn ông mang quốc tịch Anh trong độ tuổi từ 20 đến 25 đã bị bắt giữ gần khu vực chu vi căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire khi đang di chuyển trên 3 chiếc xe tải màu trắng.

Lực lượng cảnh sát vũ trang cùng các chuyên gia rà phá bom mìn của quân đội Anh đã ngay lập tức sơ tán người dân địa phương, sau đó kiểm tra, và phát hiện một lượng xăng dầu trong các xe tải của nhóm người này nhưng không tìm thấy chất nổ.

Đến ngày 1/10, một người đàn ông 25 tuổi mang hai quốc tịch Anh và Iran tiếp tục bị bắt giữ tại London. Cả 6 nghi phạm này đều đã được tại ngoại trong khi quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát chống khủng bố Anh cũng xác nhận nghi phạm 22 tuổi bị bắt vào ngày 6/10 đang bị tạm giữ theo Luật Cảnh sát và Bằng chứng Tội phạm để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ RAF Fairford đóng vai trò quan trọng khi được quân đội Mỹ sử dụng làm nơi xuất kích cho các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-52 thực hiện các đợt không kích trong cuộc chiến với Iran. Vào ngày 4/10, Mỹ đã khẩn trương rút toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 Lancer khỏi căn cứ này để đưa trở lại các căn cứ nội địa ở Mỹ.