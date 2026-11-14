Cảnh sát 141 xuyên đêm ngăn chặn 'quái xế'

Video: Xuyên đêm chặn nạn đua xe, Cảnh sát 141 giữ bình yên cho từng tuyến phố Hà Nội.

Từ tối 13/11 đến rạng sáng 14/11, các tổ công tác 141 hóa trang của Công an TP Hà Nội triển khai tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt tại nhiều tuyến đường, tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Mỗi tổ công tác gồm cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng hóa trang mặc thường phục, hòa vào dòng người tham gia giao thông để nắm bắt tình hình, phát hiện những hành vi vi phạm. Khi xác định trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các tổ công tác nhanh chóng áp sát, tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng tại những địa bàn từng là điểm nóng về đua xe trái phép đang góp phần lập lại trật tự, trả lại sự bình yên cho đường phố Hà Nội về đêm.

Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, một trong những địa bàn từng xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, che biển kiểm soát, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu..., tình hình đang có nhiều chuyển biến.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP Hà Nội, trong đó có vai trò của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường sở tại, tình trạng tụ tập gây mất trật tự, cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép được kiểm soát. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong đêm 13/11, khu vực sân vận động Mỹ Đình khá yên ắng, không còn cảnh náo loạn như trước.

Khoảng 22h30, trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm), tổ công tác phát hiện hai thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác bí mật bám theo, lựa chọn thời điểm phù hợp để dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38AA-12X.XX được xác định là N.Đ.A (sinh năm 2007). Người này không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời niêm phong, tạm giữ chiếc xe để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đường Trường Chinh, một trong những tuyến phố từng được xem là điểm nóng về tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Trong đêm cùng ngày, theo ghi nhận của PV VTC News, tuyến đường khá yên ắng, không còn cảnh những nhóm thanh niên phóng nhanh, nẹt pô, gây náo loạn như trước.

Tại khu vực trung tâm thành phố, các tổ công tác 141 tiếp tục tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, không để hình thành các nhóm đua xe trái phép.

Khoảng 23h43, trên phố Bạch Mai, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên lái xe máy không lắp biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng lập tức áp sát, yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một biển kiểm soát, một con dao nhỏ, một lọ tinh dầu và thuốc lá điện tử. Người vi phạm được đưa về chốt tổ công tác để làm việc và xử lý theo quy định.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, kiểm tra và xử lý thêm nhiều trường hợp thanh, thiếu niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, che giấu hoặc không lắp biển kiểm soát.

Từ những tuyến phố từng là điểm nóng về đua xe, gây rối trật tự công cộng đến các khu vực trung tâm, sự chủ động tuần tra, kiểm soát của Công an TP Hà Nội đang góp phần tạo chuyển biến về an ninh trật tự. Đằng sau sự yên bình của đường phố là những ca trực xuyên đêm, những cuộc tuần tra âm thầm và sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm.

Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc tình trạng đua xe, gây mất an ninh trật tự, bên cạnh sự vào cuộc của công an, rất cần sự phối hợp từ gia đình và nhà trường. Việc quản lý, giáo dục con em cần được thực hiện thường xuyên, từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến hành vi sử dụng xe máy, không để những cuộc đua trái phép bắt đầu ngay từ khi các em rời khỏi nhà.