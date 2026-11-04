Cảnh sát 141 tuần tra xuyên đêm, ngăn nguy cơ thanh, thiếu niên vi phạm

Tổ công tác Y21/141 họp nhanh trước khi triển khai làm nhiệm vụ.

21h tối 3/11, trên những tuyến đường thuộc địa bàn phường Từ Liêm, các phương tiện lưu thông thưa dần, Tổ công tác Y21/141 Công an TP Hà Nội bắt đầu chuẩn bị cho ca tuần tra xuyên đêm. Từng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra lại phương tiện và các công cụ hỗ trợ được trang bị đồng thời rà soát địa bàn, thống nhất phương án phối hợp trước khi lên đường.

Quân số của Tổ công tác bao gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường.

Thiếu tá Nguyễn Đức Phúc.

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Đức Phúc (cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, tổ trưởng Tổ công tác Y21) cho biết, thời gian trước, tình trạng một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu, gây mất trật tự công cộng từng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn và các vụ việc liên quan đến ANTT. Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; những vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được củng cố hồ sơ để xử lý, khởi tố theo quy định.

“Qua quá trình tăng cường đấu tranh, xử lý quyết liệt, tình hình đã có những chuyển biến tích cực, các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng giảm đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi xác định không vì thế mà chủ quan, lơ là. Lực lượng vẫn duy trì tuần tra, đặc biệt vào ban đêm, kết hợp hóa trang và công khai để chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm, không để tái diễn tình trạng gây rối, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép", Thiếu tá Phúc nói.

Theo chân Tổ công tác trong ca làm nhiệm vụ, phóng viên Báo Công an nhân dân ghi nhận hành trình tuần tra qua các tuyến đường trên địa bàn với nhiệm vụ tập trung phòng ngừa, kiểm soát các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông và ANTT.

Trước đó vào tối 1/11, Tổ công tác Y21 trong quá trình tuần tra tuyến Bạch Thành Phong – Lê Giản thuộc địa bàn phường Đại Mỗ đã phát hiện một đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra người và phương tiện, Tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe của hai đối tượng có một con dao nhọn dài 17 cm.

Hai đối tượng cùng tang vật sau đó đã được bàn giao về Công an phường xử lý theo quy định.

Tổ 141 tuần tra địa bàn phường Từ Liêm theo kế hoạch.

Đặc thù của phương thức tuần tra hóa trang là cán bộ, chiến sĩ mặc thường phục di chuyển như những người tham gia giao thông bình thường. Qua đó, lực lượng chức năng có điều kiện tiếp cận, phát hiện những hành vi vi phạm mà các đối tượng thường tìm cách che giấu hoặc thay đổi khi nhìn thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Tổ công tác 141 tuần tra, kiểm tra tất cả các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác di chuyển chậm rãi qua các tuyến phố thuộc địa bàn phường Từ Liêm. Khi đến một đoạn đường vắng, Tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phần biển số bị che lại bằng khẩu trang. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các cán bộ, chiến sĩ lập tức áp sát phương tiện, tổ chức dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm làm việc, người điều khiển không xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan. Tổ công tác tiến hành xác minh thông tin người và phương tiện, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Biện minh lý do cho vi phạm của mình, nam thanh niên cầm lái cho biết, cả hai đang chờ hẹn bạn đi chơi còn việc che biển số nhằm tránh bị hệ thống camera AI phạt nguội.

Không lâu sau đó, một trường hợp khác tiếp tục lọt vào tầm quan sát của Tổ công tác. Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển với tốc độ cao. Phát hiện Cảnh sát làm nhiệm vụ, đối tượng tăng ga bỏ chạy, tìm cách lẩn tránh việc kiểm tra.

Càng về đêm, đường phố càng thưa vắng, song hoạt động tuần tra của Tổ công tác vẫn được duy trì liên tục. Không có sự ồn ào hay những cuộc truy đuổi căng thẳng, phần lớn công việc của Tổ công tác diễn ra từ sự quan sát, nhận diện và chủ động tiếp cận các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Cảnh sát kiểm tra một trường hợp vi phạm.

Cảnh sát lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát kiểm tra kỹ từng phương tiện.

Các phương tiện vi phạm bị niêm phong tạm giữ.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Nhật Anh (cán bộ Công an phường Từ Liêm) cho biết, công tác bảo đảm ANTT không thể chỉ tập trung vào những thời điểm tình hình phức tạp mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, Công an phường tiếp tục phối hợp với các Tổ công tác 141 tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là vào ban đêm và rạng sáng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm, Công an phường cũng chú trọng tuyên truyền, phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, quyết tâm không để tình trạng vi phạm trước đây tái diễn.

Đồng hồ dần chuyển đến 3h sáng 4/11, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục bám tuyến, thực hiện nhiệm vụ. Những ca tuần tra xuyên đêm như vậy góp phần duy trì sự hiện diện của lực lượng Công an trên đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất ANTT, giữ bình yên cho từng tuyến đường, khu dân cư.